كشفت مصادر عن ملامح التقرير الذي أعدته لجنة تقصي أسباب كارثة سيول الطائف، والذي سيرفع إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قريباً، لافتةً إلى أن التقرير حمّل شركة الكهرباء جزءاً من المسؤولية؛ بسبب وجود خطوطها في مسار مشروع عبارة حي العقيق، الأمر الذي صعّب من تصريف المياه والتسبب في تراكمها ببعض المواقع.
وبّينت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن أمانة الطائف تواصلت مؤخراً مع الشركة لإنهاء عملها في هذا الموقع ونقل الخطوط، إلا أن الشركة طلبت مليون ريال وفصل الكهرباء عدة أيام عن حي العقيق لإتمام الأمر دون التسبب في وقوع أية مخاطر على السكان، لترد الأمانة بتقديم وعد للشركة بتوفير هذا المبلغ.
ولفتت إلى أن التقرير رصد أيضاً وجود عدة شعاب تصب داخل قلب المحافظة؛ كونها تحتاج لاعتماد تنفيذ مشاريع تصريف، كما أن سيول “وج” لم تأت عبر الوادي وإنما كانت منقولة من الجبال في اتجاه الغمير والعزيزية والشعلة، إلى جانب ضعف عبارة حي المتنزه وعدم ميولها الكافي لاستيعاب المياه بشكلٍ سريع.
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