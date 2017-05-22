روى معلم ثانوية غزايل بمحافظة الطائف، الذي تعرض للاعتداء داخل مدرسته صباح أمس (الأحد)، تفاصيل الواقعة وهوية الشخص الذي اعتدى عليه، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني بعد مرور ساعات قليلة من الواقعة.
وبيّن المعلم فهد الحارثي وفقاً لـ”عين اليوم”، أنه فوجئ بتهجم أحد الأشخاص الذي تربطه به صلة قرابة واعتدائه عليه دون ذكر أسباب باستخدام عصا، مضيفاً أن الجاني ضربه في أنحاء متفرقة بجسده وأثناء محاولة مقاومته والإفلات منه أخرج الجاني مسدساً وأصابه بطلق ناري في قدمه.
وأوضح الحارثي أنه سيتواصل مع الجهات الأمنية والقضائية بعد خروجه من المستشفى؛ للحصول على حقوقه التي كفلها النظام، رافضاً بشكل قاطع التنازل عن حقه.
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