تمكنت القوات الخاصة من انتشال جثمان الشهيد مظلي علي بن عبدالله الغامدي، الذي استشهد خلال مشاركته بإحدى المهام المتقدمة داخل الأراضي اليمنية، فيما ستقام الصلاة عليه ويشيع جثمانه غداً (الثلاثاء) بمحافظة الطائف.
وبيّن بعض زملاء الشهيد الغامدي وفقاً لـ”سبق”، أن الإصابة التي استشهد على إثرها لم تكن الأولى من نوعها بل وقعت له أكثر من إصابة قبل ذلك، لكنه كان يطلب دائماً العودة إلى الصفوف الأمامية لقتال الأعداء، موضحين أنه كان يعيش بالجبال أكثر من ثكنته العسكرية.
وأضافوا أن بعض المتمردين يعرفون الشهيد جيداً؛ كونه كان يتنبأ بخططهم ويوقعهم في فخاخ ينصبها بنفسه في الطرق التي يتخذونها للتحرك والاتجاه نحو حدود المملكة.
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