أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن تراخيص الاستثمار الممنوحة من قبل الهيئة العامة للاستثمار لـ 23 شركة أمريكية كبرى؛ ستسهم في توطين الوظائف، وستوفر آفاقاً مهنية قيمة للشباب السعودي.
وبينت أن الشركات الأجنبية ستكون ملتزمة بنسب التوطين المحددة وفق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسيتوجب عليها تعيين مواطنين سعوديين في مناصب قيادية خلال السنوات الخمس الأولى من عملها في السوق المحلية، كما ستلتزم بتدريب أكثر من 30% من المواطنين السعوديين.
وأشارت الوزارة إلى أن شروط التراخيص الممنوحة لهذه الشركات؛ تلزمها خلال السنوات الخمس الأولى بتحقيق واحد أو أكثر من الشروط المتمثلة في تصنيع 30% من منتجاتها الموزعة محلياً في المملكة، وتخصيص 5% كحد أدنى من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج بحثية وتطويرية، وتأسيس مركز موحد لدعم الخدمات اللوجستية والتوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الشركات الأمريكية التي منحت تراخيص الاستثمار بملكية كاملة، تعمل في قطاعات المواصلات والخدمات اللوجستية والمصارف والصناعات التحويلية، وقد منحتها الهيئة العامة للاستثمار التراخيص على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الذي انطلق أول أمس السبت بالرياض.
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