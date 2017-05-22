توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الإثنين” أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الشرقية منها.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن سحبا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تتكون على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض.
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