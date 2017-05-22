نبَّهت الإدارة العامة للمرور إلى إغلاق عدد من الطرق بالعاصمة الرياض صباح اليوم الإثنين، مبينةً الطرق البديلة لها.
وأوضحت الإدارة أنه سيتم إغلاق طريق مكة باتجاه الشرق قبل تقاطعه مع طريق الملك فهد، وطريق الملك فهد مابين تقاطع الملك سعود “المعذر” والأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية” بالاتجاهين.
أما عن الطرق البديلة، فحثّ المرور قائدي المركبات على سلك طرق: الملك عبدالعزيز، الملك عبدالله، أبي بكر الصديق بالإضافة للنفق (سالك باتجاه الجنوب)، والأمير تركي الأول. وفق “أخبار 24”.
وكان المرور نوّه في وقت سابق صباح اليوم إلى إغلاق طريقي الملك سلمان والملك اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح اليوم، وأهابت بقائدي المركبات سلك الطرق البديلة مثل الطريق الدائري الشرقي وطريق المطار باتجاه الشمال.
يشار إلى أن المرور قام بإغلاق عدة طرق بالرياض غير مرة، وذلك تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة، وانعقاد القمم الثلاث خلال اليومين الماضيين.
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