قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل إن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة سيطبق على جميع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بما فيها محال تغيير الزيوت “البنشر” والبقالات.
وأوضحت أن التطبيق، الذي سيبدأ مع مطلع العام المقبل 2018، سيشمل كل المنشآت التي تزيد إيراداتها السنوية على 375 ألف ريال، مشيرة إلى أن عقوبات بالسجن والغرامة تنتظر المخالفين والمتهربين.
وأبان رئيس الفريق القانوني للضرائب غير المباشرة مسفر الدحيم في ورشة عمل عقدت أمس الأحد بغرفة جدة أن وجود خسائر بالشركات لا يعفيها من دفع الضريبة المحددة بنسبة 5%، وهي تعتبر أقل نسبة على مستوى العالم.
مشدداً على ضرورة التزام المنشآت بالتسجيل وتقديم البيانات المطلوبة في الموعد المحدد في الربع الرابع من العام الحالي، وذلك حتى لا تكون عرضة لتطبيق الجزاءات القانونية. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أبان مدير الزكاة والدخل بجدة أحمد الطائفي أن عقوبات المتهربين تبدأ بمضاعفة مبلغ الضريبة الواجب دفعها، وفي حال ارتكاب خطأ في الإقرار الضريبي ستكون عقوبتها 50% من الضريبة المفصح عنها، أما في حالة المبالغة في طلب استرداد قيمة الضريبة المضافة، فإن عقوبتها 50% من المبلغ المقدم في الواقع.
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