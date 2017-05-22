قال رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة الصناعية التجارية بالرياض محمد آل طالب إن وزارة العمل الفلبينية لديها خلاف مع نظيرتها السعودية.
وأضاف أن وزارة العمل تستهدف إضافة الفلبين ودول أخرى- مثل سريلانكا وبنغلاديش- إلى نظام “مساند” لشمول جميع العمالة المنزلية بالنظام، غير أن وزارة العمل الفلبينية ترفض تفعيل وتطبيق نظام “ساند”.
وأوضح بحسب “عكاظ” أن “العمل السعودية” تريد تنظيم عملية الاستقدام من الفلبين، وفق نظام “ساند” لتنظيم العملية التعاقدية بين الطرفين.
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