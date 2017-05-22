نشر إعلاميون لقطات فيديو وصورا من مأدبة العشاء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس السبت، تكريماً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته في قصر المربع.
وأظهر المقطع الأجواء التي صاحبت تناول طعام العشاء، حيث جلس خادم الحرمين الشريفين وضيوفه على مائدة نصف دائرية، في حين كانت فرقة من الفنون الشعبية تصدح بالأناشيد السعودية.
ووسط جو من الود الذي غلف الحدث، تبادل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أطراف الحديث مع الرئيس الأمريكي وعائلته، وباقي الضيوف.
وفق “أخبار 24”.
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