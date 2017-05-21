اهتمت وسائل الإعلام العالمية بمقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للمملكة التي بدأت أمس، وتداولت صورا لفندق “الريتز كارلتون” بالرياض، الذي يقيم فيه.
وتحدثت التقارير الإعلامية عن فخامة مقر إقامة ترامب، والذي زُينت واجهته الرئيسية عبر “الليزر” بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وصورة ترامب وعلمي البلدين.
ويتميز فندق “الريتز كارلتون” بقربه من قصر الملك عبدالعزيز للمؤتمرات غرب مدينة الرياض، والحي الدبلوماسي “حي السفارات”، وصُمم ليكون قصر ضيافة ملكيا لإقامة الشخصيات البارزة ورؤساء الدول، ويقع على مساحة اقتربت من ربع مليون متر مربع مليئة بالحدائق المنسقة. وفق “أخبار 24”.
ويُعد الفندق من أجمل الفنادق الفاخرة في العالم، وتطل واجهته على مدخل بطول كيلومتر تتوزع فيه نوافير رائعة، وتتسم تصميماته بالروعة والبهاء، حيث يضم عدداً ضخماً من الأجنحة الملكية، ويبلغ عددها 49 جناحاً مجهزاً بغرفتين فخمتين، ومساحة الجناح تفوق الألف متر، و50 جناحاً تنفيذياً مجهزاً بغرفتين رائعتين.
كما تضم حدائقه المحيطة أشجار النخيل والزيتون القديمة التي جُلبت من لبنان، والبالغ عمرها 600 عام، وتحاكي هندسته المعمارية المذهلة تصاميم القصور التقليدية والمنازل العربية الأنيقة.
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