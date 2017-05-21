أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية المنعقدة في الرياض اليوم الأحد هي بداية إنشاء ائتلاف دولي لمواجهة التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن الإسلام من أعظم الديانات في العالم.
وأوضح في كلمة له خلال الجلسة الرئيسية لانعقاد القمة الدول الإسلامية الأمريكية، أن إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب يمثل إعلانا جديدا للدول الإسلامية لنهاية عهد التطرف والإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أنه اختار المملكة العربية السعودية وجهةً أولى لزيارته في المنطقة، لأنها قلب العالم الإسلامي وحامية الحرمين الشريفين.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعرض اليوم إقامة شراكات مبنية على المصالح المشتركة وهزم القوى التي تدعم التطرف، مؤكداً أن القمة الإسلامية الأمريكية هي نهاية لهؤلاء الذين يمارسون التطرف في المنطقة وفي كل بقاع العالم. وفق “أخبار 24”.
وأكد ترامب أن إيران تمد وتمول الإرهابيين بالأسلحة بهدف نشر الدمار والفوضى بالمنطقة، مشيراً إلى أن طهران تؤجج الصراع الطائفي في الشرق الأوسط، ولفت إلى أن العالم كله بما فيه أمريكا عانى من الإرهاب والتطرف، ويكفي أن نعرف أن 92 % من حصيلة الإرهاب والتطرف من الدول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك دولا قليلة نجت من الإرهاب، وأن الدول العربية هي أكثر الدول تضررا من الأعمال الإرهابية وتأثرا من موجة العنف.
وأبان أن الإرهابيين لا يعبدون الله، بل يعبدون الموت، مشيراً إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ “داعش” وحزب الله وحماس يمثلون جميعا أشكالا مختلفة من الإرهاب.
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