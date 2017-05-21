أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة ستستمر في نهجها في دعم الدول العربية والإسلامية انطلاقا من رؤية 2030.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نائب وزير الاقتصاد ورئيس هيئة الرياضة على هامش قمة الرياض، حول دعم المملكة للدول العربية، أن إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 أن تكون المملكة العمق العربي والإسلامي، وقد ظلت على مدى سنوات طويلة جدا، وستستمر في تقديم الدعم والمساعدة لأشقائنا وإخواننا في الدول العربية والإسلامية، وغيرها ممن يحتاج إلى دعم.
وأضاف أن المملكة ستستمر في نهجها هذا، واليوم نرى نجاحًا واضحًا لأحد أعمدة رؤية 2030، وهو أن تكون المملكة العمق العربي والإسلامي، بوجود هذا الكم الكبير جدا من زعماء العالم العربي والإسلامي في المملكة تلبيةً لنداء المملكة للتضامن.
وفق “أخبار 24”.
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