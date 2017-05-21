أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة العالم الإسلامي، مساء اليوم الأحد، أول مركز دولي لمكافحة الإرهاب والتطرف “اعتدال”.
وقام الملك سلمان والرئيس ترامب والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإعطاء إشارة البدء للإطلاق الرسمي لمركز “اعتدال” لمكافحة الإرهاب والتطرف.
ومن ثم قدم القائمون على المركز عبر شاشة رئيسية شرحا وافيا لمهام أول مركز دولي يستهدف تجفيف منابع الإرهاب في العالم.
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