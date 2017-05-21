كشف بيان قمة قادة الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الأحد، عن إعلان النوايا بتأسيس تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي في مدينة الرياض، مشيدا باستعداد عدد من الدول الإسلامية لتوفير قوة احتياط وقوامها ( 34 ) ألف جندي لمحاربة الإرهاب.
وأوضح إعلان الرياض أن القادة المشاركين في القمة ثمّنوا الخطوة الرائدة بإعلان النوايا بتأسيس (تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي في مدينة الرياض)، والذي ستشارك فيه العديد من الدول للإسهام في تحقيق السلم والأمن في المنطقة والعالم.
وأبان أنه سيتم استكمال تأسيس التحالف الاستراتيجي وإعلان انضمام الدول المشاركة خلال عام 2018م، مرحبا في الوقت ذاته باستعداد عدد من الدول الإسلامية المشاركة في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتوفير قوة احتياط قوامها ( 34 ) ألف جندي لدعم العمليات ضد المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا عند الحاجة.
وفيما يلي كافة بنود إعلان الرياض (بيان قمة قادة الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية):
وفق “أخبار 24”.
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