كشف والد الطفلة طيبة آل جاسم أن مكالمة من شخص مجهول قادت إلى العثور على مكان اختطاف الطفلة النائي، ومن ثم العثور عليها.
وروى الأب، وفقا لـ “عاجل”، أن شخصا مجهولا تواصل معهم وأبلغهم أنه وجد الطفلة في مكان ناءٍ، حيث قاموا بإبلاغ الشرطة والجهات المختصة فور تلقيهم المكالمة.
وأوضح أن الجناة تركوا ابنته في المكان النائي بعد أن خافوا من العقوبة، حيث كان الجميع يبحث عنها وانتشرت صورها في كل مكان؛ ما بثّ الرعب في قلوبهم.
وأكد أن ابنته في حاجة ماسة لرعاية نفسية وصحية نظير ما تعرضت له من أحداث مفزعة، مشددا على أنه لن يسكت عن حق ابنته، ومبديا تفاؤله بقدرة الجهات الأمنية على كشف الحقيقة.
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