قالت تقارير صحفية، إن ناديي النصر والاتحاد سيشاركان في دورة تبوك الودية التي تقام في شهر أغسطس المقبل، مع عدد من الفرق المغربية والمصرية والإسبانية.
وأشارت صحيفة “diariolagrada” الإسبانية، إلى أن البطولة ستقام بمشاركة النصر والاتحاد، إلى جانب الإسماعيلي المصري والوداد البيضاوي المغربي.
ويشارك أيضاً ريال بيتيس الإسباني وفقاً للصحيفة، التي أكدت وصول عرضاً رسمياً لمسئولي نادي إسبانيول، للمشاركة في الدورة الودية.
يذكر أن الموسم الرياضي الجديد 2017-2018، ينطلق في العاشر من شهر أغسطس المقبل، وفقاً لما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم.وفق “أخبار 24”.
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