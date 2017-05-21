تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” مقطع صوتي لسيدة تدعي أنها صديقة المرأة المتهمة بـ”ساحرة الرياض” وهي تطالب المواطنين والنشطاء بالسوشيال ميديا بالتحري والدقة في إنتشار المعلومات قبل تداولها، مؤكدة أن المرأة ليس لها أي علاقة بالسحر أو ما شابه، بل هي تدرس بعد المحاضرات المختصة بالطاقة.
وقالت السيدة أنها تترجى من الجميع أن هذه الفيديوهات كان يجب أن لا تنتشر بهذه الطريقة، فإن السيدة المتهمة تعرفها جيداً وهي صديقتها وأن ما أثير فهو عار تماماً ولم يحدث فهي تأخذ دروس في الطاقة والأوراق لم تكن تخصها نهائياً، مؤكدة أن صاحب المكتبة والمصور إلتفوا حولها وأبلغوها أن ما هو مكتوب في الأوراق هو سحر وطلاسم مما أثاروا الرعب داخلها فلم تحسن التصرف وقتها من الخوف، وأكدت ان زوجها قام برفع دعوى قضائية على صاحب المكتبة.
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