لفتت لقطة للعميد عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك وهو يبادر إلى مساعدة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفود المشاركة في القمة العربية الإسلامية – الأمريكية، اهتمام الإعلام الأمريكي.
وبادر العميد الفغم إلى مساعدة خادم الحرمين الشريفين بطريقة تبيّن إحساسه الرفيع بالمسؤولية والأبوية التي يحيطه بها خادم الحرمين الشريفين، ليربط حذاءه بسرعة أثناء استقبال ترامب.
وتناقل الصحافيون الأمريكيون الصورة، مستفسرين عن هوية الرجل، لتجيء الإجابات بأنه الحارس الشخصي والمقرب من الملك، الذي يهتم بأدق شؤونه ويبادر إلى تلبية احتياجاته.
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