استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي يزور المملكة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية.
وأظهر مقطع فيديو الملك سلمان وهو يمازح الحريري أثناء مراسم استقباله، ويشير له إلى ذقنه ويسأله عنها، مما أضحك الحريري.
وتنعقد اليوم “الأحد” قمة إسلامية عربية أمريكية، وذلك عقب اختتام قمة خليجية أمريكية ترأسها خادم الحرمين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
ووصل ترامب، إلى الرياض، أمس، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.
وفق “أخبار 24”.
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