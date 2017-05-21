وصف رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ما يجري في الرياض من استضافة للقمة العربية والإسلامية الأمريكية بصناعة التاريخ قولا وفعلا.
وأكد عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن ما يحدث في الرياض اليوم ترسيخ لصناعة التاريخ من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قال ففعل.
وغرّد التويجري قائلاً: “كتابة التاريخ قولاً شيء، وصناعته شيءٌ آخر، وما يحدث اليوم في الرياض ترسيخاً لصناعة التاريخ من ملك وقائد قال ففعل، وفعل فصنع مرحلة تاريخية”.
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