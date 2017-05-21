دعت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأحد، (1183) متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، لمراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء القادم، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية.
وحثت الوزارة المتقدمات على مطابقة ما سجلوه من بيانات على نظام “جدارة” مع ما لديهم من وثائق أصلية، مشيرةً إلى أن الاسماء المعلنة هي لمن تمت مفاضلتهن بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المعدل في المؤهل العلمي، أقدمية التخرج) ثم الرغبات المكانية.
ونوهت الوزارة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية سوف تعلن في الموعد المحدد كما في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي (1438/ 1439). وفق “أخبار 24”.
وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن باصطحاب الأوراق المطلوبة عند المراجعة، لافتةً إلى أن عدم المراجعة خلال فترة المطابقة سيعتبر عدولاً عن الرغبة في التوظيف، وأنه لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.
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