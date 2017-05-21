وقّعت المملكة والولايات المتحدة أمس السبت اتفاقية لتجميع 150 مروحية من نوع “بلاك هوك”، في المملكة، والتي تنتجها شركة “لوكهيد مارتن”، فما مواصفات وقدرات تلك المروحية البارزة؟.
تتميز المروحية “بلاك هوك” S70 بقدرتها الواسعة على المناورة العسكرية، وهي مجهزة لأغراض الإنقاذ في البحار والجبال والمناطق الوعرة والصحراوية، وتصل قيمة الصفقة إلى 6 مليارات دولار، وتؤمّن فرص عمل في المملكة لـ 450 شخصاً.
وتُعد “بلاك هوك S70 مروحية متعددة المهام، وهي الأحدث في جيلها وتُستعمل في أوقات الحرب والسلم، وتنقل الحمولة داخلها أو عبر ربطها بحبال من الخارج، وهي مقاتلة هجومية تتحرك بسرعة، وقادرة على المناورة في المناطق الصعبة.
يمكن تحويل المروحية إلى مستشفى ميداني لإجلاء الجرحى والمرضى، كما تساهم في إطفاء الحرائق من الجو بدلو خارجي أو من خزان داخلي، إضافة إلى إمكانية تسليحها برشاشات وصواريخ، وفيها جهاز استشعار كهروضوئي للتصويب بدقة. وفق “أخبار 24”.
كما يمكنها القيام بعمليات خاصة لإنزال قوات التدخل السريع على الأرض، كما أنها قادرة على التحول إلى مروحية لنقل الركاب من مناطق الخطر.
يُذكر أن شركة “لوكهيد مارتن” صنعت حتى الآن 3 آلاف مروحية “بلاك هوك” تستعملها جيوش 26 دولة، فيما تستعمل الولايات المتحدة وحدها 2300 مروحية منها.
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