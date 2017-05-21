افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) القمة العربية الإسلامية الأمريكية، مؤكدا على أنها قمة تاريخية غير مسبوقة، في وقت شديد الأهمية، مرحبا بالرئيس الأمريكي، ومعرجا على تصرفات إيران واحترامه للشعب الإيراني الذي لا يتحمل أخطاء نظامه.
وعبر خادم الحرمين عن شكره وتقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترمب على اختيار المملكة كأول زيارة خارجية له، وقبوله الدعوة لحضور القمة، مؤكدا: ” ليسمح لي قادة العالمين العربي والإسلامي أن أرحب بفخامة الرئيس الصديق دونالد ترمب في قمة تاريخية غير مسبوقة، أحييكم في بلدكم الثاني السعودية”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال القمة: “نؤكد على التعاون في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، مسؤوليتنا أمام العالم أن نقف متحدين في تحدي الإرهاب”، مؤكدا أن بعض المنتسبين للإسلام يقدم صورة مشوهة عن ديننا بربطه بالعنف..
وشدد خادم الحرمين على أن النظام الإيراني وحزب الله والحوثيون وداعش والقاعدة متشابهون، مؤكدا: “نعلن التقدير للشعب الإيراني ولا نأخذه بجريرة نظامه”، مشيرا إلى أن إيران ضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط خاصة في حسن الجوار، وأن النظام الإيراني هو رأس حربة الإرهاب منذ ثورة الخميني وحتى اليوم.
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