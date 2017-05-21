أطاحت شرطة منطقة الرياض بوافد يمني الجنسية في عقده الثالث من العمر؛ لتورطه في عمليات نصب واحتيال، عبر انتحال صفة صاحب مكتب عقاري، وتوقيع عقود مزورة مع الضحايا الراغبين في استئجار وحدات سكنية.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، إنه تم رصد انتشار مقطع فيديو لأسلوب جديد في قضايا النصب والاحتيال، تمثل في قيام أحدهم بالإعلان عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني عن شقق معروضة للإيجار ومقابلة الراغبين بالاستئجار منتحلاً صفة صاحب مكتب عقاري، وإبرام العقود اللازمة معهم، وتحرير مستندات مزورة، وقبض المبالغ المالية، ثم الاختفاء.
وأشار إلى أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هويتة وضبطه، حيث أقرَّ بارتكاب سبع عمليات احتيال بنفس الأسلوب.
وأكد أنه جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.
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