ذكرت مصادر أن الخطاب، الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية، عصر اليوم الأحد، خضع لتعديلات عدة حتى وقت متأخر من أمس السبت.
وأضافت المصادر وفقا لـ”رويترز” أن مستشاري ترامب حذروه من استخدام عبارة “الإرهاب الإسلامي المتشدد”، التي طالما استخدمها في حملته الانتخابية.
وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن فكرة الخطاب الرئيسية ستكون مناشدة المسلمين لتوحيد صفوفهم للتصدي لخطر التطرف
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