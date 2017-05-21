يستأنف مجلس تصفية عقارات “تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي”، عصر اليوم الأحد، المزاد العلني الثالث للأصول العقارية، الذي بدأ منذ أمس لبيع أراضي مخطط القدس بالرياض، حيث تم بيع أكثر من 80% من المخطط.
وأوضح المجلس أن عدد حضور مزاد مخطط القدس بلغ نحو 1370 مزايداً، وأن المشاركة في المزايدة على البلّوكات السكنية والتجارية فاقت التوقعات.
ولفت إلى أن الفترة الأولى انتهت ببيع 9 بلوكات تراوح سعر المتر فيها من 1900 إلى 4000 ريال، وبيع 14 قطعة أرض سكنية تراوح سعر المتر فيها من 1900 إلى 2360 ريالا. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه في الفترة الثانية تم بيع 14 بلوكاً، تضمنت 159 قطعة، بقيم تراوح سعر المتر فيها من 1700 إلى 2150 ريالا للمتر المربع.
وتبلغ مساحة المخطط الإجمالية 707.9 ألف متر مربع، ويضم 476 قطعة أرض سكنية، و87 قطعة أرض تجارية، و4 حدائق و5 مساجد ومدرستين.
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