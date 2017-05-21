رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالقادة والزعماء العرب والمسلمين وبالرئيس الأمريكي، الذين توافدوا على العاصمة الرياض، لحضور فعاليات القمة العربية الإسلامية التي ستعقد اليوم الأحد.
وقال خادم الحرمين في تغريدة على حسابه في “تويتر” قبل قليل: “أرحب بالأشقاء والأصدقاء في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي ستكون آفاقها إيجابية على منطقتنا والعالم، وستوثق تحالفنا ضد التطرف والإرهاب”.
ووصل نحو 50 من قادة وممثلي دول عربية وإسلامية، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحضور أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي تحتضنها الرياض اليوم، والتي تناقش سبل تنسيق الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، فضلاً عم ملفات وقضايا أخرى. وفق”أخبار 24″.
أرحب بالأشقاء والأصدقاء في القمة العربية الإسلامية الأمريكية،التي ستكون آفاقها إيجابية على منطقتنا والعالم،وستوثق تحالفنا ضد التطرف والإرهاب
— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) ٢١ مايو، ٢٠١٧
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