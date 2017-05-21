كشف ياسر المسحل نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هناك ناديًا سعوديًّا عليه قضية لدى لجنة الانضباط، في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، مبينًا سعيهم إلى إيجاد حل يحميه من أي عقوبات، قد تصدر عليه قبل نهاية المهلة المحددة.
وعن نادي الاتحاد والديون التي تحاصره خلال الفترة الماضية، قال لـ”الرياضية” المسحل: “الإدارة الحالية بقيادة المهندس حاتم باعشن يقومون بعمل كبير في ملف الديون، ونجحوا في إغلاق عدد جيد من القضايا التي كانت تحيط بالنادي، ونحن الآن ننتظر قرار الهيئة العامة للرياضة، حول مجلس الإدارة المقبل، سواء كانت انتخابات أو تكليفاً، حيث لا نستطيع التعليق عليه؛ لأنه أمر يخص الهيئة فقط”.
وشـــــدد علـــى أن الأنديــة أصبحــت أكثر وعيًا من الفترة السابقة، وهذا بسبب القضايا التي بدأت تهددها، وقال: “الأندية في الفترة الجارية أصبحت تتابع قضاياها، وتوكل محامين أكفاء، ولهم خبرة في هذا المجال، وهذا أمر إيجابي، يجنبهم الدخول في المشاكل والأخطاء”.
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