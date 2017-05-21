علمت “الرياض” أن المدافع البرازيلي برونو يوفيني أرسل خطابا إلى إدارة النصر يؤكد رفضه لتفعيل بند تجديد عقده لمدة عام مقابل مليون و800 الف دولار، وأشترط أن يكون عامين يستلم العام المقبل مليوني دولار وفي العام بعد المقبل مليونين و500 الف دولار، وينتظر ان ترضخ الإدارة لشروطه حتى لا تؤثر على مستواه الفني.
من جهة أخرى عقد أمس السبت اجتماع في مقر النادي ضم الأمين العام سلمان القريني ورئيس اللجنة الفنية صالح المطلق وعضو هيئة الشرف منصور الثواب والمرشح لإدارة الكرة خالد الهزاع، لمناقشة أوضاع المعسكر الخارجي في تركيا وأوضاع اللاعبين الصاعدين من الفريق الأولمبي للفريق الأول وأهمية توقيع عقود احترافية معهم خلال الشهرين المقبلين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج