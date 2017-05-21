أوضح المحترف المصري محمود عبدالمنعم «كهربا»، أن لديه عرضًا لتجديد إعارته لنادي الاتحاد بمبلغ جيد، مشيرًا إلى أن العرض سوف يصل لإدارة نادي الزمالك خلال اليومين المقبلين.
جاء ذلك خلال حديثه الفضائي لقناة دريم المصرية، وتطرق خلاله لمشواره مع عميد الأندية السعودية، موضحًا أن الزيارة التي قام بها هو وزميليه المحترف الكويتي فهد الأنصاري والمحترف التونسي أحمد العكايشي لمنزل عضو شرف نادي الاتحاد «المؤثر» منصور البلوي، كانت للعشاء فقط، ولم يتم الخوض في تفاصيل العقود الاحترافية للاعبين الثلاثة
وقال كهربا: سوف أستمر مع نادي الزمالك في حالة واحدة فقط وهي «راحتي النفسية».. وأنا وخطيبتي نتشاور بشكل يومي بخصوص مستقبلي واستقراري، كما أنني أتدرب يوميًا في نادي الزمالك استعدادًا لمواجهة تونس، وأنتظر قرار الإدارة لحسم مصيري إما بالبقاء أو الرحيل. وفق “المدينة”.
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