أكد مصدر خاص أن شرفيا بارزا في النصر أبلغ إدارة النادي بالجلوس مع عمر هوساوي وحسم ملف استمراره من عدمه، معلنا تكفله بتكاليف بقاء اللاعب في حال رغب البقاء، إذ كان العائق الوحيد لبقائه هو تأخر مستحقاته.
وبحسب المصدر، فإن الشرفي اتصل بإدارة نادي النصر وسألهم عن سبب رغبة اللاعب في المغادرة حال انتهاء عقده، إن كان ماديا بحتا فسيتكفل بكامل عقده ورواتبه المتأخرة كمحاولة منه لاستقرار اللاعب ذهنيا واستمراره مع فريقه، أما إذا كانت رغبة اللاعب هي الرحيل فالأمر متروك للإدارة ببقائه أو رحيله، مشيرا إلى أن اللاعب لو رغب البقاء في النصر في حال توفر السيولة المادية فسيبقيه النصر. وفق لـ«عكاظ».
وشدد المصدر بأن إدارة النصر تلقت عرضا ماديا مغريا قبل أسبوعين من نظيرتها إدارة الأهلي، ترغب فيه بانتقال اللاعب لصفوف فريقها، إذ رصدت مبلغ 25 مليون ریال لقاء أخذ الضوء الأخضر بمفاوضة اللاعب الذي تبقى من عقده نحو عام، لكن إدارة النصر أبلغت اللاعب بضرورة التنازل عن مستحقاته التي تقدر بنحو ثمانية ملايين ریال، لكن اللاعب رفض التنازل عن مستحقاته، طالبا الاستمرار لحين انتهاء عقده ثم حسم مسألة بقائه من عدمها حال دخوله فترة الأشهر الحرة الستة التي تتيح له التفاوض مع أي ناٍد.
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