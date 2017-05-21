اعترف كريستيان غروس، مدرب فريق الأهلي، بوقوف الحظ والإصابات ضد فريقه، خلال مواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي خسرها 3-2 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وقال في تصريح خاص لـ”عين اليوم”:” المباراة كانت صعبة جداً أمام بطل الدوري، وسط ظروف الإصابات التي يعاني منها الفريق منذ الجولات الأخيرة في الموسم”.
وأضاف المدرب الستيني:” عندما تسقط لا يمكن أن تعود، خرجنا من الشوط الأول بتعادل، ولكن مع تسجيل الهلال الهدف الثاني، لم نتمكن من العودة للمباراة”.
ورفض مدرب أخضر جدة الحديث عن مستقبله مع النادي الأهلي، وقال:” أمامنا الآن مباراتين في دوري أبطال آسيا، وينبغي لنا العودة من جديد لمستوانا وتركيزنا، والفوز بالمباراتين، لنحقق العودة التي نريدها”.
وزاد:” ولا يمكن أن أتحدث عن مستقبلي مع الأهلي إلا بعد نهاية المباريات في دوري أبطال آسيا”.
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