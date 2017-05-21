سجل دوري جميل موسم 2016-2017 حضورا جماهيريا بلغ 1270432 متفرج، كثاني أكبر حضور جماهيري بعد موسم 2014-2015 والذي سجل حضور 1664652 متفرج.
ويستعرض الموقع الرسمي لدوري جميل أبرز الحقائق حول الحضور الجماهيري في الموسم المنقضي.
– سجلت مباراة الهلال والنصر في الجولة الـ 26 الحضور الجماهيري الأكبر هذا الموسم بـ 59174 متفرج.
– بلغ معدل الحضور الجماهيري هذا الموسم 6980 لكل مباراة.
– أكثر الملاعب من حيث الحضور الجماهيري، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، بـ 599242 متفرج.
– أكثر الجولات حضورا جماهيريا، الجولة الـ 16 وشهدت حضور 88613 متفرج.
– أكثر فريق حضورا على ملعبه، الاتحاد 330291 متفرج.
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