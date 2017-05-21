قام الرحالة القائد الكشفي الدولي سعد الفرج والوفد المرافق بزيارة لفرع الجمعية الخيرية لرعاية الايتام ( انسان ) في مقرها بمدينة السيح حيث كان في استقبالهم مدير فرع الجمعية الاستاذ / محمد العسكر .
بدأت الجولة داخل فرع الجمعية والاطلاع على آلية العمل بها والاقسام ثم عرض فيديو لمناشط الجمعية وماتقدمه من دور انساني مجتمعي للايتام في محافظة الخرج بعد ذلك تم تكريم عدد من الايتام بجوائز مقدمه من مؤسسة الحزنوي للتجارة وفاعل خير والتقطت صورة جماعية امام مبنى الجمعية في نهاية الزيارة ذكر ذلك القائد الدولي م.سمير العسكر والذي ذكر ان الجمعية من المنارات الاجتماعية التى نتشرف بوجودها في محافظة الخرج وتستحق الزيارة والتى تخدم فئة غالية على قلوبنا جميعا .
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