استقبل الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مقر إقامته بالعاصمة بالرياض اليوم (السبت) الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي الأمريكي في مختلف المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها الجهود المبذولة من البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب .
حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ووزير الخارجية عادل الجبير.
كما حضر اللقاء من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ريكس تيليرسون، وكبير الموظفين راينس بريبس، ومساعد الرئيس كبير المستشارين جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الفريق هيربرت رايموند ماكماستر.
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