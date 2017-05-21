أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم السبت، عن إصلاح الخلل الذي طرأ على نظام نور وتسبب في عدم التمكن من الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي: “تم بحمد الله إصلاح الخلل في خاصية الاستعلام عن حركة النقل الخارجي في نظام نور.. ونكرر أسفنا لما حدث من تأخير”.
وأضاف: إنه نظراً لكثافة استخدام النظام نتيجة إدخال درجات الاختبارات في الفترة الصباحية، فسيتم فتح النظام غداً الساعة الواحدة بعد الظهر”.
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