عقد وزير الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية الأمريكي ركس تيلرسون اليوم (السبت)، مؤتمرا صحفيا تحدثا فيه عن العلاقات بين البلدين والاتفاقيات التي وقعت اليوم والشأن الإيراني.
وأوضح الجبير أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين اليوم تاريخية وغير مسبوقة، وأن ”رؤية الاستراتيجية” التي وقعها خادم الحرمين والرئيس الأمريكي، تشمل مجالات التجارة والتعليم والعمل.
وأضاف أنه ليس بمقدور إيران التقدم أكثر بسياستها المتطرفة كما فعلت بتاسيسها أكبر منظمة إرهابية وهي “حزب الله”، مشيراً أن المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تطرقت إلى العمل على إلزام إيران بوقف دعمها للإرهاب.
وأوضح الجبير أن العلاقة مع واشنطن استراتيجية وسنعمل معا على تعزيز التعاون العسكري، في ظل ما نعيشه من حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة ترامب للمملكة حاليًا هي بداية تحول تاريخي في العلاقة بين واشنطن والعالم العربي والإسلامي. وفق “أخبار 24”.
من جهته أشار وزير الخارجية الأمريكي ركس تيلرسون إلى رسوخ العلاقة مع المملكة، والتعاون معا لاستئصال شأفة الإرهاب، مضيفًا أن هناك 5 حزم دفاعية في الاتفاقيات الموقعة ستعزز العلاقات العسكرية مع المملكة.
وأضاف تيلرسون أن هناك قرارات تم اتخاذها لوقف انتهاكات إيران لحقوق الإنسان، وأنها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وأن الولايات المتحدة تحكم عليها بأفعالها وليس بأقوالها، إضافة إلى أن هناك جهودًا لوقف أي دعم إيراني للإرهابيين في منطقة الشرق الأوسط.
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