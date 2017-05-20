وصف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لقاءه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتبادل الاتفاقيات بين البلدين بأنه ” شيء عظيم”.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية المميزة التي تربط بين البلدين الصديقين وتنامي هذه العلاقات لما فيه صالح الشعبين السعودي والأمريكي .
وأشاد الرئيس الأمريكي في بداية اللقاء بالتعاون البناء القائم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، واصفاً لقاءه بخادم الحرمين بأنه ” شيء عظيم”.
كما جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي القائم بين المملكة وأمريكا في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها.وفق “أخبار 24”.
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