وقعت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية اليوم (السبت)، عددًا كبيرا من اتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات عدة، شملت المجال العسكري والنفطي والطبي والبحثي والتكنولوجي.
ووقع أولا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب على الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، ثم شهدا توقيع الاتفاقيات ومنها عقود تسليح بـ 110 مليارات دولار، واتفاقيات ومذكرات في مجالات أخرى بقيمة 350 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وشملت تلك الاتفاقيات مجال الصناعات العسكرية، وتوليد الطاقة، منها تصنيع طائرة “بلاك هوك” في المملكة، كما وقع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي ركس تيلرسون اتفاقية تطوير وتحديث القوات المسلحة. وفق “أخبار 24”.
كما وقع مسؤولون من البلدين على مذكرة تفاهم بين المستشفى التخصصي ومركز الأبحاث بجدة وشركة جنرال اليكتريك بشأن الشراكة بين الجانبين، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية لتقنية المعلومات وشركة “أبل”، واتفاقية أخرى في مجال الاستثمارات البتروكيميائية، بشأن تأسيس مصنع للإيثيلين في الولايات المتحدة.
كما وقع البلدان على اتفاقيات أخرى تخص شركة أرامكو، ومجالات تصنيع المنتجات عالية القيمة، والاستثمار بالتقنية والبنية التحتية، وخدمات النفط والغاز، والتعدين وتطوير القدرات البشرية، والاستثمارات العقارية، وكذلك اتفاقية شراء طائرات في مجال النقل الجوي.
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