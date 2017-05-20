أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم (السبت)، العرضة السعودية، خلال زيارتهما لقصر المربع.
وأظهرت صور خادم الحرمين وترامب، وهما يؤديان العرضة، وسط أجواء احتفالية، وبصحبة جموع من الأمراء والمسؤولين، وأعضاء الوفد الأمريكي المرافق للرئيس الأمريكي.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين اصطحب الضيف الأمريكي والوفد المرافق في زيارة لقصر المربع ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي هذا المساء، حيث تفقدا مكوناته التراثية، واطلع ترامب على ملامح من الثقافة السعودية.
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