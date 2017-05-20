أعلن البيت الأبيض، أن هناك إتفاقيات عسكرية ستوقع بـ110 مليار دولار لتعزيز الدفاعات السعودية، مؤكداً أن الإتفاقيات العسكرية مع السعودية ستدعم أمن الخليج ضد التهديدات الإيرانية والإرهاب.
وأكّد البيت الأبيض، اليوم السبت الموافق 20/5/2017م، أن الإتفاقيات العسكرية تظهر الالتزام الأميركي تجاه الخليج.
يذكر أن الرئيس الأمريكي وصل المملكة صباح اليوم السبت 20 مايو 2017م والوفد المرافق له في أول زيارة خارجية لدولة عربية إسلامية بعد توليه الرئاسة.
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البيت الأبيض: توقيع إتفاقيات عسكرية بـ110 مليار دولار لتعزيز دفاعات السعودية
البيت الأبيض: توقيع إتفاقيات عسكرية بـ110 مليار دولار لتعزيز دفاعات السعودية
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
أعلن البيت الأبيض، أن هناك إتفاقيات عسكرية ستوقع بـ110 مليار دولار لتعزيز الدفاعات السعودية، مؤكداً أن الإتفاقيات العسكرية مع السعودية ستدعم أمن الخليج ضد التهديدات الإيرانية والإرهاب.
أعلن البيت الأبيض، أن هناك إتفاقيات عسكرية ستوقع بـ110 مليار دولار لتعزيز الدفاعات السعودية، مؤكداً أن الإتفاقيات العسكرية مع السعودية ستدعم أمن الخليج ضد التهديدات الإيرانية والإرهاب.
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