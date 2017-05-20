أوضح مقدم البلاع ضد السيدة صاحبة مقطع “الطلاسم السحرية” الدكتور محمد المسلم، أن المرأة لم يصدر قرار ببراءتها كما يردد البعض، نافياً في الوقت نفسه ما قيل عن القبض على مصور المقطع الدكتور سلمان الباز.
وأضاف الدكتور المسلم، أنه لم يصله أي شيء رسمي عن تبرئة المرأة، إنما علم أنها أفرج عنها بكفالة، وأن ما بلغه عبر تطبيق “كلنا أمن” أن البلاغ جرت معالجته، مستنكراً دفاع البعض عن المرأة ومطالبتهم بإطلاق سراحها.
وأكد مقدم البلاغ، أنه تلقى العديد من الرسائل بعضها من نساء يتوسطن للتنازل عن البلاغ، مبينا أن بعض الرسائل التي وصلته تضمنت إساءات ما أضطره لإغلاق هاتفه.
وكانت شرطة الرياض ألقت القبض على السيدة التي أظهرها مقطع فيديو متداول، وبحوزتها ذاكرة بها طلاسم سحرية أرادت طباعتها لدى إحدى المكتبات، وحققت معها بناء على بلاغ مقدم ضدها، إلا أن السيدة نفت ممارستها السحر، وأعلنت الشرطة لاحقاً أنها أفرجت عنها بكفالة. وفق “أخبار 24”.
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