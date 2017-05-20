وثقت لقطة تلفزيونية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يشرح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوحة تجسد المسجد الحرام في معرض الفن السعودي المعاصر.
جاء ذلك عقب مأدبة الغذاء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، تكريماً للرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، حيث اصطحبه في جولة بالمعرض اطلع خلالها على بعض أعمال الفنانين السعوديين.
يذكر أن معرض الفن المعاصر يستعرض نماذج من أعمال الفنانين السعوديين في برنامج جسور ومشاركاتهم في معارض بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف تعزيز التعايش بين الثقافات المختلفة وإبراز المهارات الفنية السعودية، حيث يعد برنامج جسور مبادرة من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” .
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج