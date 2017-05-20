أعلنت شركة جنرال إلكتريك اليوم عن صفقات بقيمة 15 مليار دولار مع المملكة.
وفي وقت سابق اليوم أعلن وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ منح 23 من كبريات الشركات الأمريكية تراخيص للاستثمار في المملكة، منها: شركات “جنرال إلكتريك” و”سيتي غروب” و”hp”.
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جنرال إلكتريك تعلن عن صفقات بقيمة 15 مليار دولار مع المملكة
جنرال إلكتريك تعلن عن صفقات بقيمة 15 مليار دولار مع المملكة
الخرج اليوم - سعود الحربي :
أعلنت شركة جنرال إلكتريك اليوم عن صفقات بقيمة 15 مليار دولار مع المملكة.
أعلنت شركة جنرال إلكتريك اليوم عن صفقات بقيمة 15 مليار دولار مع المملكة.
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