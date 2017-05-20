أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق مؤقت لعدد من الطرق الرئيسية بالعاصمة الرياض، موضحة الطرق البديلة لها.
وأبانت أن الإغلاق سيطال طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الجنوب بعد تقاطع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب”، بالإضافة إلى طريق أبي بكر الصديق باتجاه الجنوب بعد تقاطع العروبة، وطريق كوبري الخليج باتجاه الغرب.
وأوضحت أن الطرق البديلة تشمل طرق الأمير تركي الأول، والملك خالد، والملك فهد، إلى جانب طرق الملك عبدالله، والملك سلمان، وصلبوخ، بالإضافة لشوارع الضباب، والعليا، والتخصصي، وصلاح الدين، وأم الحمام، وجميع الطرق الدائرية.
وكان مرور الرياض أعلن في وقت سابق اليوم السبت إغلاق طريق الملك سلمان باتجاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ونوَّه إلى أن الطريق البديل هو امتداد الدائري الشرقي مع طريق المطار.
يشار إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض صباح اليوم، في إطار زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج