أعلن بائع خضروات جيزاني عن تخفيضات للزبائن بمناسبة فوز الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو يظهر من خلاله بائع خضروات يقدم تخفيضات للزبائن بمناسبة فوز الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال البائع في مقطع الفيديو، إذا كان الأمير الوليد بن طلال قد أعلن عن مكافأة 2 مليون ريال للزعيم، فإنه هو الأخر قد أعلن عن تخفيض قيمة بضاعته.
و أضاف قائلاً « لا سومه ولا غيره يوقف الهلال، وأن الجحفلي لحق الأهلي بالنصر».
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد توج ببطولة كأس خادم الحرمين على حساب نظيره الأهلي بعدما تغلب عليه بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» بجدة.
وفق “أخبار 24”.
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