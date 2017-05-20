أجرى السوري عمر خربين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، اتصالاً بالمسؤولين في نادي الظفرة الإماراتي، مستفسرًا عن العروض التي تم تقديمها له من قبل الأندية السعودية والخليجية، كما أشيع عبر وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.
وأوضحت لـ”الرياضية” مصادر قريبة، أن خربين كشف لمسيري النادي الإماراتي، الذي يملك عقده ـ إذ يلعب بالإعارة إلى نادي الهلال هذا الموسم، وتبقى على انتهاء مدة إعارته عشرة أيام ـ رغبته في الاستمرار مع الهلال للموسم الجديد، وتفضيله العرض الهلالي على بقية العروض المقدمة له، حتى لو كان الأقل من بين العروض المقدمة.
وتشير المصادر ذاتها، إلى أن صناع القرار في النادي الإماراتي لم يردوا على مطالب خربين، منتظرين انتهاء فترة إعارته رسميًّا.
إلى ذلك، تحركت إدارة نادي الهلال أمس، من أجل ضمان بقاء المهاجم السوري، الذي قدم مستويات لافتة مع الفريق الأزرق، وأوصى الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني دياز ببقائه، وخاطبت عددًا من أعضاء الشرف الداعمين، لتوفير المبلغ المالي لشراء عقده الاحترافي، مقابل ستة ملايين دولار، ما يقارب 22 مليون ريال، وتقديمها على دفعات للنادي الإماراتي.
ووضعت الإدارة الهلالية خيارين، في حال رفَضَ مسيرو الظفرة بيع عقد اللاعب على دفعات أو تخفيض قيمته، وذلك من خلال تمديد إعارته موسمًا جديدًا.
وتؤكد المصــادر، أن إدارة الأمير نواف بن سعد، ستعمل على دفع الشرط الجزائي، إذا رفض ناديه الأصلي تمديد الإعارة أو بيعـــه على دفعات، ودفع مبلغ الشرط الجزائي الذي يفوق ستة ملايين دولار.
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