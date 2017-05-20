طالب الأمير فهد بن خالد، عضو شرف النادي الأهلي ورئيسه السابق، جماهير الفريق الأهلاوي بالحضور المكثف خلال مباراته أمام الأهلي الإماراتي، يوم الإثنين المقبل، في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، مُشددًا على أن ضرورة تأجيل المحاسبة لما بعد نهاية الموقعة الآسيوية.
وغرد عضو شرف الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “خسرنا بطولة نعم.. قدر الله وما شاء فعل.. نحمد الله على كل حال.. إخواني حب و عشق الأهلي ليس في خسارة بطولة أو كسبها.. الأهلي جسد و انتم القلب”.
وتابع: “حضورنا يوم الإثنين مطلب، دعمكم رغم حزنكم هو بعد توفيق الله اكبر دافع للجميع، الأهلي ليس بطولة تأتي أو تذهب.. أعرف عشقكم كما اعرف ما يعنيه هذا الكيان لكم، لن تثنينا خسارة عن دعم معشوقنا، الأهلي انتم وانتم الأهلي”. وفق “النادي”.
واختتم بقوله: “موعدنا الإثنين بإذن الله لدعم الكيان ولنؤجل كل شي لما بعد الاثنين.. ان شاءالله بدعمكم و حضوركم يتحقق الكثير ان شاءالله”.
هذا وكان الأهلي قد خسر بالأمس لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد هزيمته أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
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