ذكرت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي أن “ترامب” استفسر عن ماهية وجبتي “الجريش” و”المرقوق” الشعبيتين، اللتين تضمنتهما قائمة الطعام الذي سيقدم له بالمملكة.
وقالت المصادر إن ترامب سيجرب عدداً من الوجبات الشعبية السعودية التي اقتُرحت عليه، مبينة وفقاً لوكالة “اسوشيتد برس” الأمريكية أن السيدة الأولى “ميلانيا” أبدت اهتماماً ببخور العود.
وأضافت أن “إيفانكا” الابنة سمعت بتسمية أحد المواطنين لمولودته باسمها، وبدت سعيدة بذلك، كما أبدت رغبة بلقاء تلك المولودة إذا تسنَّى لها ذلك.
من جهته، قال “سالم العنزي” الذي سمّى ابنته “إيفانكا” إن عدداً من وسائل الإعلام الغربية أشارت إلى أن “إيفانكا” عبرت عن رغبتها بلقاء مولودته، غير أنه لا توجد أي ترتيبات حتى الآن لذلك اللقاء.وفق “أخبار 24”.
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