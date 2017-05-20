قال “محمد البكيري” الإعلامي الرياضي القريب من الاتحاد: إن انتخابات العميد الإلكترونية سيتم الإعلان عنها في غضون الـ72 القادمة.
وغرّد “البكيري” قائلاً: “خاص .. ذكرت مصادر داخل هيئة الرياضة عن إعلان الانتخابات الإلكترونية لنادي الاتحاد خلال الـ72 ساعة القادمة بشكل رسمي”.
وأعلن في وقتٍ سابق الشرفي المؤثر “منصور البلوي” عن دخوله تلك الانتخابات على أن يكون في قائمته العضو الداعم “أنمار الحائلي”. وفق “سبق”.
وتوقع كثيرون أن تدرّ الانتخابات الإلكترونية لنادي الاتحاد مبالغ تتجاوز الـ”100″ مليون ريال، متوقعين أن تستهدف الحملة الانتخابية “100” ألف مشجع “ذكور وإناث”، ويعود ذلك إلى الشعبية الكبيرة التي يمتلكها الاتحاد، بالإضافة إلى صدارة جماهيره الأكثر حضوراً في المدرجات الرياضية على مدى عامين متتاليين.
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